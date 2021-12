Covid in Italia, continua l'impennata di contagi: 15mila casi in Toscana, oltre 10mila in Veneto

Covid in Italia, i dati di oggi si prospettano altissimi, dopo i quasi 100mila contagi di ieri, record assoluto da inizio pandemia. Dai singoli bollettini regionali arrivano numeri sempre più alti, mai visti nell'ultimo anno e mezzo, a conferma che la diffusione del virus è ormai altissima in tutta Italia.

Covid Italia, i dati regione per regione

In Toscana i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.830, oltre il doppio rispetto a ieri (su poco meno di 70mila tamponi) e il triplo rispetto a una settimana fa. Anche in Veneto oltre 10mila contagi: i nuovi casi di oggi sono 10.376. Sono 4.200 invece i casi di oggi in Puglia, su oltre 93mila tamponi, con 6 decessi.

Record di contagi in Basilicata, dove oggi si registrano 530 casi (ieri erano stati 484). in Umbria i casi sono 3.328 su circa 24mila tamponi (tasso di positività al 13,9%), con un aumento di ricoveri che salgono a 130 (+8). In Alto Adige nessun decesso ma 661 nuovi positivi su 13mila tamponi totali.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Dicembre 2021, 15:20

