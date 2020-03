Coronavirus, morto farmacista di Saint-Vincent. Lorenzo Repetto aveva 64 anni

L'emergenzacontinua, e a farne le spese sono anche i sanitari e i farmacisti. Nella notte tra mercoledì e giovedì è morto un 64enne titolare di una farmacia a Saint Vincent, in Val d'Aosta: si chiamavae la sua farmacia, alcuni giorni fa, era stata chiusa per sanificazione. «Sono profondamente addolorato per la scomparsa del Collega. Continuiamo a chiedere con forza dispositivi di protezione per titolari e collaboratori», ha detto il presidente di Federfarma,Cossolo sottolinea come sia infatti «necessario proteggere la loro incolumità e quella dei cittadini. Il contagio di un collega farmacista - afferma - comporta la chiusura di una farmacia e il venir meno sul territorio di un importante punto di riferimento per i cittadini». In particolare, in questo caso, «un'intera comunità resta senza un presidio sanitario territoriale». «Mi stringo a tutti i colleghi e li ringrazio ancora una volta conclude - per l'impegno con cui riescono ad assicurare assistenza farmaceutica alla popolazione in questo momento di estrema emergenza per tutto il Paese».