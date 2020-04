Coronavirus, Lopalco boccia il test sugli anticorpi: «Il 90% degli italiani sarebbe negativo» VIDEO

Il test sierologico per capire se abbiamo gli anticorpi contro ilpotrebbe non essere la soluzione giusta, almeno per adesso: a dirlo è, epidemiologo e responsabile del coordinamento regionale per le emergenze epidemiologiche in Puglia, stamattina ospite alla trasmissione Agorà su RaiTre.«La ripartenza non dipende dalla disponibilità di un test a tappeto oppure dal fatto di fare o non fare test allargati alla popolazione. Perché, in questo momento, se facessimo un test sierologico a tutti gli italiani,agli anticorpi», ha detto«La quota di persone che possono infettarsi è enorme in tutta Italia, fatta eccezione quelle poche zone in cui il virus ha circolato molto attivamente, e mi riferisco alle zone rosse. Ma nel resto del Paese, se facessimo un tampone a tappeto, di positivi ne troveremmo molto pochi. Per questo - conclude l'esperto - la ripartenza deve essere fatta considerando tutta la popolazione potenzialmente a rischio di contagio».