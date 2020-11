Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 15 novembre 2020: oltre 2600 casi in Toscana e Lazio, quasi mille in Puglia

Coronavirus in Italia. Il bollettino di oggi, domenica 25 novembre 2020. Tra poco pubblicheremo i dati del contagio a livello nazionale del ministero della Salute. Nel frattempo sono già usciti alcuni dati dalle regioni con la Toscana zona rossa che registra 2.653 nuovi casi, le Marche 707, l'Umbria 657, la Puglia 905.

TOSCANA

Nella Toscana da oggi 'zona rossa' il contagio Covid tiene ancora marce forzate: ci sono 2.653 nuovi casi (47 anni età media) e altri 44 morti nelle ultime 24 ore (età media 84,7 anni) secondo il report giornaliero della Regione. Il totale dei decessi sale a 1.879 persone. I nuovi positivi sono il 3,5% in più rispetto al giorno precedente mentre 18.737 sono i tamponi eseguiti (totale 1.331.924).

PUGLIA

Su 6.070 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati in Puglia 905 casi positivi: 201 in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 217 nella provincia BAT, 121 in provincia di Foggia, 123 in provincia di Lecce, 124 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono stati 12: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 655.306 test; 8.751 sono i pazienti guariti, mentre 24.702 sono i casi attualmente positivi.

