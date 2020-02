Allarme coronavirus

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Febbraio 2020, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Un giovane rientrato da Codogno ha catalizzato l'attenzione generale a Montefusco, piccolo paese di un migliaio di abitanti in provincia di Avellino . Nel piccolo comune la notizia del 27enne ha causato, infatti, profonda preoccupazione. Il sindaco di Montefusco, Gaetano Zaccaria, ha così firmato un'ordinanza, trasmessa al Prefetto di Avellino e alla Asl, che intima ad una famiglia residente nel piccolo centro di non uscire di casa e non avere contatti con altre persone per il periodo di due settimane.Il provvedimento è motivato dal fatto che un figlio della coppia, un 27enne residente a Codogno ( Lodi ), contravvenendo alle disposizioni emanate dal sindaco del comune lombardo,. L'ordinanza sindacale è stata emessa precauzionalmente per consentire tutte le verifiche del caso.