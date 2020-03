Coronavirus, si finge clochard per fuggire da Lodi a Messina: «Non sopporto più mia moglie»

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 17:02

e. Un cittadino diha finto di essere un senza fissa dimora fino ad arrivare a Messina. Fermato dalle forze dell'ordine ha dovuto dare spiegazioni del suo spostamento, viste le restrizioni per ilcosì ha confessato di aver architettato tutto per fuggire dall'abitazione in cui viveva con la moglie dicendo che non riusiva più a sopportarla.La quarantena sta mettendo a dura prova molti rapporti, soprattutto le convivenze, visto che trascorrere tutto il giorno in uno spazio ristretto non è certo facile. Quando la guardia forestale lo ha fermato, nei pressi degli approdi privati a Messina, l’uomo era appena sbarcato da un traghetto. Inizialmente ha finto di essere un clochard, ma quando i servizi social hanno scoperto chi fosse ha dovuto raccontare la verità.L'uomo proveniva da una delle regioni più colpite dalla pandemia, quindi potrebbe aver messo a rischio molte persone. Le autorità lo hanno rimandato a casa, ma non è noto se siano stati presi nei suoi confronti provvedimenti di tipo legale.