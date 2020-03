Coronavirus, a Catania lungomare affollato: jogging e passeggiate nonostante i divieti

Coronavirus a Roma, nei parchi nonostante il divieto: a spasso col cane o per una corsetta. E a Villa Borghese fanno "salotto"

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Marzo 2020, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostantee le direttive del governo, molta gente non ha rinunciato alle passeggiate all'aria aperta. Ail lungomare era affollato perché diverse famiglie con molti ragazzi si sono assiepate, anche per allenarsi e fare jogging, nella zona di piazza Nettuno, sul lungomare cittadino, come dimostra una foto pubblicata da Adnkronos.E così se a Catania aumentano i casi positivi di Coronavirus con l’aggiornamento dei dati fornito dalla Regione Siciliana, in molti non sembrano proprio aver seguito quanto stabilito dal decreto del governo per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Ieri sera, invece, la stessa zona, da sempre molto trafficata, si presentava praticamente deserta.Stesse scene a Roma. Aquesta mattina sono state immortalate persone che portano a spasso il cane o sono comodamente sedute sulla panchina. Sul tema è intervenuta anche la sindacacon un appello su Facebook. «Oggi Roma si è svegliata illuminata da un bellissimo sole. Proprio per questo motivo voglio lanciare un appello a tutti: rispettiamo le regole! Non affolliamo i parchi e restiamo a casa». «In questi giorni difficili abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini - aggiunge la sindaca - Noi cittadini abbiamo reagito bene, restando in casa per evitare la diffusione del coronavirus».