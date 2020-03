Coronavirus, Bertolaso ricoverato al San Raffaele di Milano: era a casa in autoisolamento

È stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano Guido Bertolaso, l'ex capo della protezione civile chiamato dal presidente della Lombardia Attilio Fontana come consulente per il progetto del nuovo ospedale in fiera. Lo si apprende da fonti della Regione. Proprio ieri Bertolaso aveva annunciato di avere la febbre e di essere risultato positivo al Coronavirus.



Leggi anche > Borrelli ha la febbre: sottoposto a nuovo tampone. Annullata la conferenza stampa​







Ieri era stato lo stesso Bertolaso a comunicare di essere positivo al coronavirus: l'ex capo della protezione civile chiamato dal presidente della Lombardia Attilio Fontana come consulente per il progetto del nuovo ospedale in fiera. Lo si apprende da fonti della Regione. Proprio ieri Bertolaso aveva annunciato di avere la febbre e di essere risultato positivo al Coronavirus.di essere positivo al coronavirus:

Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».