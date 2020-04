Coronavirus a Bergamo, il sindaco Gori: «I mezzi militari che escono dal cimitero più grandi di me»

«L'immagine dei mezzi militari che escono dal nostro cimitero è stata e continua ad essere più grande di me, per quanto io faccia del mio meglio credo di non essere all'altezza, a livello empatico con i miei cittadini, di una cosa cosi». Così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, durante la puntata speciale dedicata a Bergamo di «Accordi & Disaccordi», il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi tutti i venerdì sul Nove, ha commentato il ricordo delle immagini dei mezzi militari che trasportavano le bare dei morti per Covid-19 nella Bergamasca.



«Quando snoccioliamo le cifre non pensiamo che ogni persona, ogni numero corrisponde ad un lutto in una famiglia», ha detto il primo cittadino. Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 13:17

