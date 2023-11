Fingono un malore per non pagare il conto del ristorante (e non era la prima volta): denunciati dal proprietario

di Redazione web

Pranzano in un noto ristorante a Formia, in provincia di Latina, e poi fingono entrambi un malore per evitare di pagare il conto e non tornano a saldarlo. I due, con precedenti, sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta in concorso. L'episodio è accaduto lo scorso 30 settembre. Nel frattempo il titolare del locale ha presentato una denuncia ed i carabinieri della stazione di Formia hanno così cominciato le indagini scoprendo non solo che i malesseri accusati erano finti, ma che la coppia era già nota agli uffici di polizia per simili episodi.

Clienti cacciati dal ristorante perché tre persone sono in ritardo: «Ci hanno buttato fuori 20 minuti dopo»



Gerardina Corsato morta dopo aver mangiato la pizza, indagati i proprietari del ristorante e un medico. La difesa: «Nessun altro malore in pizzeria»



I due, un uomo di 44 anni e una donna di 42 anni, entrambi di Gaeta, sono stati deferiti dai militari all'Autorità Giudiziaria di Cassino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA