Consigliere regionale aggredito in diretta Facebook davanti l'ospedale: «Frattura del setto nasale» VIDEO

Il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito questa mattina all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per mostrare come siano stati oramai allontanati i parcheggiatori abusivi dall'area antistante l'ingresso dell'ospedale.







Dopo 15 minuti di diretta Borrelli, candidato alle prossime regionali con la lista Europa Verde Campania, è stato malmenato da uomini e donne che gli si sono scagliati contro, aggredendo anche colei che reggeva il telefono per la diretta Facebook.



Ricoverato in ospedale, Borrelli ha riportato la frattura del setto nasale. Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Agosto 2020, 16:57

