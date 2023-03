Coppia trovata morta in casa: uccisi a colpi di pistola. Senza vita anche il cane

di Redazione web

Due coniugi sessantenni sono stati trovati morti, uccisi a colpi di pistola, nella loro abitazione a Lumellogno, una frazione di Novara. Trovato senza vita anche il loro cane. Si tratta di un uomo di 66 anni e una donna di 65.

Potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio, ma per il momento è soltanto un'ipotesi. La polizia sul posto non esclude alcuna pista.

I corpi trovati in casa dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco, allertati dai parenti delle vittime che non rispondevano alle chiamate, sono entrati nell’alloggio al terzo piano di via Bonfantini 2 attorno alle 17,30 e hanno trovato i due corpi dei pensionati senza vita. Ucciso anche il cane della coppia, un barboncino bianco con il quale l’uomo veniva spesso visto passeggiare nel quartiere.

Cosa è successo

I coniugi trovati morti, in un appartamento in via Bonfantini, sono un uomo di 66 anni e la moglie di 65. Sembra confermata la prima ipotesi fatta, quella dell'omicidio-suicidio. Entrambe le vittime sono state uccise da un colpo d'arma da fuoco, probabilmente di una carabina. Ucciso anche il cane della coppia, un barboncino. L'uomo, pensionato, aveva lavorato all'ospedale Maggiore di Novara. Sul posto il personale della questura che conduce le indagini.

