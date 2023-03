Rapina choc in strada: a Firenze 12enne aggredito per lo smartphone

di Redazione web

Uno studente di 12 anni è stato rapinato in strada a Firenze: in due gli hanno portato via il cellulare. Il minorenne stava tornando a casa, nella zona del Gignoro, dopo che la scuola aveva proclamato lo sciopero. È stato il padre del ragazzo a denunciare l'accaduto alla stazione dei carabinieri di Firenze Rovezzano.

Il figlio 12enne, nel tragitto in direzione di casa in quanto a scuola era stato proclamato uno sciopero, percorrendo a piedi via Monsignor Leto Casini, è stato avvicinato da due giovani - secondo la descrizione fornita di carnagione scura a volto scoperto - che dopo averlo bloccato afferrandolo per il giubbotto, gli hanno sfilato dalla tasca lo smartphone Samsung Note 9, scappando poi a piedi. Il 12enne, illeso, è arrivato a casa, raccontando l'accaduto ai genitori. Sono in corso indagini per l'identificazione dei responsabili della rapina.

