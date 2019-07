Camera dei deputati al via il concorso per l'assunzione di 38 consiglieri parlamentari

Martedì 30 Luglio 2019, 22:58

Nella riunione del 16 luglio 2019, l'ha approvato due bandi di concorso pubblico per l'assunzione di, appartenenti a diverse professionalità. Si tratta del concorso pere del concorso perI bandi sono stati pubblicati nella(4a serie speciale n. 60 del 30 luglio 2019).Dalle ore 18 del 30 luglio alle ore 18 del 13 settembre 2019 è possibile inviare la domanda di partecipazione attraverso l'applicazione presente sul sito concorsi.camera.it , dopo la compilazione dei relativi moduli.Per inviare la domanda di partecipazione è inoltre necessario essere in possesso di un'identità nell'ambito del. Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate sul sito www.spid.gov.it