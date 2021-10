Comunali 2021, al via i ballottaggi: si vota dalle 8 alle 15 di oggi. Attesa per Roma e Torino

Comunali 2021, al via i ballottaggi. Alle 7 si sono riaperti i seggi in 65 comuni - tra cui 10 capoluoghi di provincia - per scegliere il nuovo sindaco: in prima fila le sfide di Roma e Torino, rispettivamente con Gualtieri (centrosinistra) che sfida Michetti per il dopo Raggi, e Lo Russo (csx) che sfida Damilano (cdx) per il post Appendino. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di stasera e domani dalle ore 7 alle 15.

Oltre a Roma e Torino, si voterà per l'elezione del sindaco anche a Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. L'appuntamento elettorale coinvolgerà circa 5 milioni di elettori.

