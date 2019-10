Si ribalta in auto con la figlia, mamma Claudia muore a 38 anni dopo tre giorni di agonia

Sabato 5 Ottobre 2019, 11:41

Speranze finite per, la giovaneche martedì scorso è finita fuori strada mentre viaggiava in auto con la figlia 16enne.dopo tre giorni di agonia, senza aver mai ripreso conoscenza dal giorno dell'incidente.Ricoverata all'ospedale di, dove era arrivata in stato di coma, la 37enne diera stata sottoposta anche a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvarle la vita. Al suo capezzale la figlia, che si trovava in auto con lei al momento dell'incidente ma non ha riportato ferite gravi, e il fratello arrivato dalla Svizzera. Le speranze si sono spente nella serata di venerdì, quando il quadro clinico della donna è precipitato.