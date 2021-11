Assisi, trovato il corpo di un uomo con un coltello nel petto davanti alla chiesa di San Damiano

Choc ad Assisi per il ritrovamento di un cadavere vicino alla chiesa di San Damiano nella periferia sud della città. Un uomo è stato trovato morto in auto con un coltello conficcato nel petto. Si tratta di un cittadino tedesco di mezza età che si trovava da qualche mese nella zona di Assisi. Il cadavere dell'uomo è stato trovato in auto davanti al parcheggio della chiesa di San Damiano con il torace trafitto da un coltello.

Leggi anche > Milano, uomo trovato morto sotto un cavalcavia

A fare la tragica scoperta un passante che, come riferiscono i media locali, ha visto il corpo riverso sul sedile posteriore del mezzo. Sono in corso le indagini dei carabinieri. L'ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella del sucidio. Gli accertamenti sono tuttavia in corso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA