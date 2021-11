Milano, uomo trovato morto sotto un cavalcavia

Giallo a Milano. Un cadavere è stati trovato venerdì, poco dopo le 14, sotto il cavalcavia di via Brembo, in zona Porta Romana. A ritrovare il corpo senza vta dell’uomo sono stati gli agenti della polizia ferroviaria, che erano impegnati in un controllo di routine dell'area dello Scalo di Porta Romana.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle volanti per tutti gli accertamenti del caso, un'ambulanza e un'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza. I sanitari, però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Dai soccorritori è stata descritta come una persona anziana e, da come era vestita, dovrebbe essere un clochard. La morte, sempre secondo le prime indicazioni, dovrebbe essere arrivata per cause naturali, perché non ci sono segni di violenza. Proseguono comunque gli accertamenti per capire se sia morto da solo, nella più totale solitudine: uno dei tanti “invisibili” che vivono a Milano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 18:45

