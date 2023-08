Chiara Gamberale, vacanza in Grecia da incubo: «Overbooking, non mi hanno fatta partire: siete delle bestie»

di Redazione web

Doveva prendere un aereo da Venezia per la Grecia, ma la sua vacanza è diventata un incubo. «Stamattina dovevo partire per la Grecia per l’unica settimana dell’anno in cui lascio Vita con i nonni e con il suo papà per impostare il mio nuovo romanzo. Ma Volotea ha sorteggiato due persone che non potranno partire, perché hanno accettato più prenotazioni delle loro disponibilità effettive». Protagonista della vicenda la scrittrice e giornalista romana Chiara Gamberale, che ha raccontato tutto in un post su Facebook.

Gamberale: «Volotea non ci ha fatto partire, siete delle bestie»

All’aeroporto Marco Polo, la compagnia aerea Volotea ha comunicato a lei e ad un'altra donna che erano state sorteggiate poiché le prenotazioni erano più dei posti disponibili.

​«Volotea ha sorteggiato due persone che non potranno partire, perché hanno accettato più prenotazioni delle loro disponibilità effettive - ha scritto sui social - . L’altra persona è la mamma di un bambino di un anno che l’aspettava ad Atene con l’ex marito che subito dopo il suo arrivo ha una coincidenza per New York e che è in lacrime, smarrita e fuori di sé. Il personale dell’aeroporto Marco Polo di Venezia responsabile di Volotea riesce solo ad ammonirla che se continua a piangere sarà “fatta uscire dalla struttura” e nessuno le viene praticamente in aiuto. Siete delle bestie».

