Caro voli, stretta sugli algoritmi dei prezzi e tetto alle tariffe: cosa cambia. Taxi, licenze aumenteranno del 20%

Dalle misure sul caro-voli quelle per aumentare l'offerta del servizio taxi, dalla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti alla ricostruzione dopo le recenti alluvioni. Il decreto legge 'Asset e investimenti' atteso, lunedì in consiglio dei ministri, secondo una bozza del provvedimento, si presenta come un omnibus di 24 articoli, tra cui peraltro anche la proroga fino al 31 ottobre 2024 della cigs per i lavoratori Alitalia.

Riforma fiscale, dalla tredicesima all'Irpef ad acconti e cedolare secca: come cambiano le tasse

Covid, verso l'addio all'isolamento dei positivi: «Vaccinazioni in autunno». La variante EG.5 sale in Italia