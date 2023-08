Covid, verso l'addio all'isolamento dei positivi: «Vaccinazioni in autunno». La variante EG.5 sale in Italia

Il Covid sembra ormai un ricordo. A poco più di tre anni dall'inizio della pandemia, è in arrivo adesso la norma che stabilirà l'addio all'isolamento dei positivi: già lunedì prossimo, secondo quanto scrive l'ANSA, potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri nell'ambito di un decreto omnibus. Ma l'addio all'isolamento non sarà anche un addio alle vaccinazioni, che resteranno anche se non obbligatorie.

«Vaccino unico anti covid in arrivo», annuncio Ema. In autunno parte campagna di immunizzazione

Covid, la nuova variante Acrux: primo caso a Milano. Gismondo: «Più contagiosa, ma non è più grave»