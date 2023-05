«Vaccino unico anti covid in arrivo», annuncio Ema. In autunno parte campagna di immunizzazione

Produrre entro l'autunno un vaccino anti-Covid aggiornato e che sia tarato contro la variante Xbb del virsu SarsCoV2, quella attualmente più diffusa. È questa la raccomandazione che l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) darà alle aziende farmaceutiche. Contemporaneamente, l'Ema raccomanderà agli Stati la rivaccinazione in autunno delle fasce più a rischio della popolazione, a partire da anziani e soggetti immunodepressi. Lo spiega all'ANSA Marco Cavaleri, responsabile Ema per i vaccini e prodotti terapeutici contro il Covid. Intanto, si stimano in oltre 10 milioni le dosi di vaccino anti-Covid acquisite e rimaste inutilizzate in Italia per la scarsa adesione alla campagna vaccinale negli ultimi mesi, come sottolinea il presidente della Società italiana di farmacologia ospedaliera (Sifo), Arturo Cavaliere.