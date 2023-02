Chi l'ha visto, Asia scompare a 14 anni. La mamma disperata: «Aiutatemi a ritrovarla»

di Redazione web

«Avete visto mia figlia? Aiutatemi»: nuovo disperato appello della mamma di Asia, la ragazza di 14 anni scomparsa dalla provincia di Ravenna. “Non è da sola, forse dorme in lavanderie a gettoni o chiede l’elemosina”. Qualcuno l’ha incontrata? E' la domanda rilanciata dalla trasmissione tv Chi l'ha visto condotta da Federica Sciarelli, che stasera è tornata ad occuparsi del caso.

Asia, 14 anni, vive a Massa Lombarda (Ravenna). Il 3 febbraio, intorno alle 7 del mattino, avrebbe dovuto prendere un treno diretto a Faenza, dove si trova l'istituto scolastico che frequenta. A scuola, però, non è entrata e non ha più dato notizie di sé.

La scorsa settimana la madre aveva tirato un enorme sospiro di sollievo per aver potuto riabbracciato la figlia quattordicenne. Una gioia che purtroppo è durata assai poco, visto che il giorno successivo l’adolescente si è nuovamente allontanata. È così ripiombata nello disperazione Olimpia, la madre della ragazzina di Cesena che la mattina del 3 febbraio scorso , dopo essere partita in treno da Massa Lombarda dove è ospite di una struttura, non è mai arrivata all’istituto tecnico che frequenta a Faenza.

