Chanel Totti, il Garante della Privacy: «Tutelare i minori è più importante del diritto di cronaca»

Il diritto del minore alla riservatezza - ricorda il Garante- «deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Anche qualora, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso».

Continua a far discutere il caso della figlia di, Chanel, e della sua foto in copertina in costume da bagno sul settimanale Gente: oggi è intervenuto il Garante della Privacy, che ricorda che il diritto del minore alla riservatezza «deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e cronaca».Il Garante non ha parlato esplicitamente del caso, ma ha accennato «ad alcuni episodi recentemente verificatisi». Il settimanale aveva pubblicato in copertina una: la ragazzina, 13 anni, era in costume da bagno e la sua bellezza veniva paragonata nel titolo a quella della madre.La, sottolinea nella sua nota il Garante, richiede sempre quando si parla o si scrive di loro, «l'adozione di particolari cautele volte ad evitare di esporre i minori alla diffusione delle informazioni che li riguardano, ivi compresa la loro immagine, con conseguenze negative che possono riverberarsi sul loro sviluppo sereno all'interno del proprio contesto di vita».