Cervinia cambia nome, si chiamerà Le Breuil. I residenti si ribellano: «Danni al turismo»

A distanza di quasi 90 anni, Cervinia cambia nome: la località sciistica si chiamerà Le Breuil, per cancellare la denominazione risalente all'epoca del fascismo. Lo ha stabilito, con un decreto, il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin. La scelta, però, è risultata alquanto divisiva: molti residenti, infatti, sono preoccupati dalle imminenti difficoltà burocratiche, per non parlare delle probabili ripercussioni sul turismo.

La polemica

Per via di questa decisione, il comune dovrà cambiare segnaletica e cartellonistica. Il motivo che ha generato la protesta è che il nome Cervinia, ormai, è associato a un brand turistico conosciuto a livello internazionale: da decenni, gli impianti della piccola frazione del Comune di Valtournenche riescono ad attrarre migliaia di appassionati della neve.

Il cambiamento, quindi, potrebbe costituire un danno per il turismo, per la pubblicità e anche per quanto concerne la cartellonistica.

Le dichiarazioni dell'opposizione

In una nota, Fratelli d'Italia ha voluto esprimere il suo dissenso: «Esprimiamo vivo stupore e sgomento poiché il brand Cervinia è noto in Italia e nel mondo e un così drastico cambiamento, frutto evidente di un'ideologia fuori tempo, spazio e luogo non può che nuocere al settore turistico alberghiero e all'immagine di tutta la Valle d'Aosta», dichiarano Alberto Zucchi, coordinatore regionale per la Valle d'Aosta di Fratelli d'Italia e il deputato Matteo Rosso.

