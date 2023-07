Travolto da una ceppaia nel bosco: muore Giuseppe, era un volontario della protezione civile

di Redazione web

Incidente mortale alle 12.30 di oggi, sabato 29 luglio, a Verzegnis (Udine). Giuseppe De Paoli, 74 anni, di Preone, è morto per le ferite riportate dopo essere stato travolto da una ceppaia in un bosco. De Paoli, caposquadra volontario della Protezione civile, stava pulendo assieme ad altre due persone il sentiero nei pressi di Pozzis, sulla destra del torrente Arzino, colpito dal maltempo nei giorni scorsi. Nessuno ha assistito all'incidente dal momento che i due compagni erano più avanti di lui sul percorso. Non vedendolo arrivare sono tornati indietro e lo hanno trovato senza vita, travolto da una pianta caduta dall'alto. Inutili i soccorsi prestati dal personale medico infermieristico inviato dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Le condoglianze di Fedriga e Riccardi

«La tragica morte di Giuseppe De Paoli addolora e scuote profondamente la comunità della nostra regione. La perdita di un volontario di Protezione civile che perde la vita durante un'attività di bonifica per danni causati dal maltempo apre una profonda ferita». Sono le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e dell'assessore regionale con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi.

Sabato 29 Luglio 2023

