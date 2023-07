Maltempo in Alto Adige, temporale fortissimo e raffiche di vento: ponte spazzato via in val Pusteria. Il video choc

Maltempo choc nel Nord Italia nella serata di sabato. Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento si sono abbattuti in serata su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite i Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi.

Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento si sono abbattuti su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite (Video di Valdaora) i Vigili del Fuoco hanno effettuato giá numerosi interventi! pic.twitter.com/h0AW41cvRT — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) July 29, 2023

Ponte spazzato via in val Pusteria per il maltempo

Nella val Pusteria, soprattutto nella zona di Casies e Valdaora i torrenti ingrossati hanno trascinato via anche dei ponti in legno, come documentano video pubblicati sui social media. «Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento si sono abbattuti su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite (video di Valdaora) i Vigili del Fuoco hanno effettuato giá numerosi interventi!» scrivono su twitter i vigili del fuoco.