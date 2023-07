Michela Murgia e il tumore, la foto dall'ospedale: «Ieri mi mancava il respiro, ma adesso va meglio». Come sta

di Redazione web

Michela Murgia è malata di tumore da qualche anno e, purtroppo, ora la malattia ha raggiunto il quarto stadio intaccando organi vitali come polmoni e cervello. La scrittrice, attraverso i propri canali social, ha sempre raccontato la sua lotta contro il cancro e ha sempre desiderato dare una speranza in più a chi, come lei, sta vivendo questa situazione. Nel suo ultimo post Instagram, Michela ha raccontato ai suio follower il motivo per cui, a volte, non è molto attiva sui social.

Il post Instagram di Michela Murgia

Michela Murgia ha pubblicato su Instagram un selfie in cui si trova sul letto d'ospedale e ha scritto: «Ricevo moltissimi messaggi ogni giorno, tutti affettuosi (gli altri non li vedo, ho sviluppato una felice cecità selettiva) ma non riesco a rispondere a tutt3, perché sono spesso banalmente troppo stanca.

Michela Murgia sorridente

Nonostante la malattia la stia stancando molto, Michela Murgia sta cercando di essere più positiva possibile, di trascorrere al meglio tutte le sue giornate e di lasciare sempre una buona parola per chi la segue da sempre. Anche nell'ultimo post pubblicato, la scrittrice, con l'ossigeno e delle cuffie grandi sulle orecchie, sorride per i suoi fan e per chi le vuole bene.

