Michela Murgia si rasa i capelli a zero dopo l'annuncio del tumore: «Oggi è caduto il primo ciuffo» VIDEO

A qualche giorno dal suo drammatico annuncio, Michela Murgia si rasa i capelli a zero e posta il video sui social. Su Instagram la scrittrice sarda ha postato le immagini nel quale viene rasata, dopo l'intervista in cui ha raccontato di avere un tumore al quarto stadio.

Michela Murgia rasa i capelli

«Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l'ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di 'Tre ciotolè. Poi abbiamo fatto questo», dice Michela, in compagnia di alcune delle persone con le quali sta convivendo in questa fase della sua vita. «Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos'altro poteva essere?», scrive la Murgia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Maggio 2023, 21:14

