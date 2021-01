Forzano il posto di blocco, ma la fuga con la Giulietta finisce dentro una casa: feriti e catturati FOTO

Non si fermano all’alt dei carabinieri e nella fuga si schiantano contro il muro di cinta di un’abitazione. Panico nel pomeriggio a Cellino San Marco in Puglia quando un forte boato ha fatto sobbalzare i residenti di via papa Giovanni XXIII.

Proprio all’imbocco della strada, in una curva a gomito, il conducente della Giulietta di colore scuro che tentava di sfuggire al controllo delle forze dell’ordine, ha perso il controllo e ha impattato contro la recinzione di un villino, sfondando il muro. Nessuna conseguenza per i proprietari dell’abitazione mentre per gli occupanti dell’auto si sono rese necessarie le cure dei sanitari, nonostante avessero tentato di proseguire la fuga a piedi. Indagini in corso da parte dei militari.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Gennaio 2021, 23:06

