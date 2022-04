Carro funebre sbanda e finisce in un dirupo: paura per il parroco e la bara a bordo

Carro funebre fuori strada. E' quanto successo davanti al cimitero di Montepetra (Forlì-Cesena), prima della sepoltura di un anziano agricoltore del posto, morto in un incidente con la motozappa mentre lavorava nei campi. Sul carro, oltre alla bara, c'era anche il parroco, ma non c'è stato alcun danno. Lo comunica il Corriere di Romagna che spiega come dopo la funzione religiosa il mezzo che trasportava la bara si è fermato in salita, poco prima del cimitero. A quel punto il conducente è uscito fuori dal veicolo per capire cosa fosse successo, ma improvvisamente il carro funebre ha iniziato a muoversi all'indietro. Non riuscendo a fermarlo, il parroco ha sterzato d'istinto nel tentativo di ridurre la velocità ed evitare il peggio.

Ma la manovra del parroco non hanno impedito al carro funebre di schiantarsi contro un albero e precipitare poi in un piccolo dirupo di un paio di metri. La vettura per fortuna non si è ribaltata e il parroco è così potuto uscire indenne e ringraziando «la Madonna, San Giuseppe e San Vicinio». Alla fine tutto si è risolto con un grande spavento e «come se nulla fosse successo» ha detto il religioso, «abbiamo terminato con il rito della benedizione della bara, prima di consegnare il confratello alla grazia di Dio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 15:57

