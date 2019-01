Bimbo massacrato di botte, la Procura indaga sulla madre

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Procura di Napoli Nord sta effettuando accertamenti sulla madre dei due bimbi vittime della furia del compagno 24 enne Tony Sessoubti Badre, che domenica ha ucciso il maschietto di 7 anni e ferito gravemente la sorellina di 8 anni. La donna ha confermato agli inquirenti le violenze commesse dal convivente, ma ha riferito di non averle denunciate, forse per paura. È su questa circostanza decisiva che la Procura vuole vederci chiaro, e non è improbabile che la donna possa essere iscritta nel registro degli indagati per non aver fatto nulla per impedire il pestaggio.Anche la versione di Tony è al vaglio della Procura di Napoli Nord: gli inquirenti sono infatti convinti che l'uomo abbia rotto il manico della scopa trasformandolo in una mazza, accanendosi poi sui bimbi in un accesso di violenza. Saranno l'autopsia sul corpo del piccolo di 7 anni e la testimonianza, molto attesa, della sorellina di 8 anni, tuttora ricoverata all' ospedale pediatrico Santobono di Napoli, a stabilire l'attendibilità del racconto del 24enne.