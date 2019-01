di Emiliana Costa

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, il bimbo di 7 anni ucciso a, in provincia di Napoli. A Pomeriggio 5 si torna a parlare dell'omicidio efferato che ha sconvolto tutta Italia. Attualmente sottoposto a fermo, il patrigno 24enne, con l'accusa di aver ucciso il piccolo Giuseppe e picchiato la sorellina.lancia l'intervista a unache avrebbe avuto i figli nella stessa scuola dei due fratellini.«Giuseppe e la sorellina - avrebbe raccontato la signora -. E nonostante indossassero sempre dei cappellini per coprirli, gli ematomi erano visibili. A scuola veniva detto che i bambini erano caduti, ma era evidente che fossero stati picchiati. Non conoscevo bene la mamma, Valentina Caso, ma si vedeva che non stava bene».In collegamento con Barbara D'Urso, anche, che avrebbe aggiunto: «Conosco Tony da quando è piccolo, non riesco ancora a credere che abbia potuto fare una cosa del genere. Subito dopo il fatto, ha chiesto a un amico delle. E quando poi gli hanno messo le manette, gli ho chiesto cosa fosse successo e lui non ha risposto. Era come se fosse in black-out».