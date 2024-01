Il Comune regala ai bambini le calze della Befana con i simboli della X Mas. Il sindaco di Capistrello: «Non informati sul contenuto»

di Redazione web

Simboli della X Mas, flottiglia della Repubblica Sociale Italiana, sono stati trovati nelle calze della Befana che nei giorni scorsi sono state consegnate ai bambini di Capistrello, piccolo centro in provincia dell'Aquila, da parte del Comune. «Questo tipo di contenuto non ha mai avuto e mai avrà il consenso delle autorità comunali, saranno intraprese le misure necessarie per rimediare a questa situazione delicata», si è difeso il sindaco del paese, Francesco Ciciotti. Il fatto è stato deninciato da alcuni genitori sui social che hanno parlato di «uno scandalo ed uno schiaffo ai 33 martiri di Capistrello uccisi dalle SS naziste durante la ritirata».

«Il Comune di Capistrello ha preso immediatamente le distanze da questo episodio e si dissocia fortemente sottolineando che non era assolutamente a conoscenza del contenuto, essendo un prodotto preconfezionato e sigillato dalla fabbrica», si legge in una nota dell’ufficio di gabinetto del sindaco: “La festa in piazza Risorgimento a Capistrello è stata affidata dall’amministrazione comunale all’associazione ‘MagicaBula’ che ha provveduto all’acquisto in stock delle calze preconfezionate per diverse città oltre che per Capistrello, distribuendole ai bambini partecipanti”.

Sabato 6 Gennaio 2024

