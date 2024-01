Anziana sola a Capodanno chiama la polizia, gli agenti vanno a casa sua per farle gli auguri

di Redazione web

Il periodo delle feste accentua la solitudine in chi non ha affetti con cui condividerle. E così è stato per la signora Ileana, una donna di 94 aanni che nell'ultimo giorno dell'anno ha chiamato il 112 per avere un po' di compagnia e qualcuno a cui fare gli auguri di Capodanno.

Alla sua chiamata hanno risposto gli uomini della questura di Biella, e così due agenti della squadra volante, Gaetano e Gabriele, hanno raggiunto l'anziana a casa sua e le hanno regalato un po' di compagnia. «A volte - si legge sui social della questura - basta poco per aiutare qualcuno è questa l'essenza stessa del nostro esserci sempre».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 11:21

