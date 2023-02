Bambino di 18 mesi morso al volto da un cane di razza Terranova

Un bambino di 18 mesi è stato morso al volto da un cane di razza Terranova ad Antraccoli, frazione del comune di Lucca. Sul posto si è recata l'automedica di Lucca: il personale, per velocizzare i tempi, ha portato subito il bambino, con ferite piuttosto serie, al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca.

Cane morde un bambino di 18 mesi a Lucca: ricoverato d'urgenza

Qui è stato stabilizzato e portato da un'ambulanza con anestesista rianimatore a bordo direttamente all'ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Secondo quanto emerso il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.

Cosa è successo

Un bambino di un anno e mezzo è stato azzannato da un cane al volto riportando gravi ferite. Il fatto è accaduto questa mattina poco prima delle 8.45 in un'abitazione in via Vecchia Romana ad Antraccoli, frazione del comune di Lucca. A mordere il piccolo è stato un cane Terranova, sembra di proprietà dello zio.

Il piccolo è stato subito soccorso da un medico e infermiere per velocizzare i tempi hanno portato subito il bambino, con ferite piuttosto serie, al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca. Qui è stato stabilizzato e portato da un'ambulanza con anestesista rianimatore a bordo direttamente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 15:56

