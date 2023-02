Cavallo sul balcone notte e giorno, il mistero della foto sui social: come stanno davvero le cose

Un cavallo affacciato giorno e notte alla finestra della veranda di un balcone al primo piano di una palazzina. La foto, che viene da Avellino, ha fatto il giro del web suscitando indignazione e traendo in inganno molti. Pubblicata inizialmente su Instagram dalla pagine "Welcome to Favelas", l'immagine del povero cavallo tenuto in balcone può facilmente essere fraintesa, tanto che anche il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) ha pubblicato la segnalazione sulla propria pagina Facebook.

Cavallo sul balcone, la verità

Ma la verità non è quella che sembra. Nessun animale è stato maltrattato - è il caso di dirlo - per realizzare la foto diventata virale. Lo ha constatato persino il sindaco del capoluogo campano, Gianluca Festa, che è andato di persona nel rione Parco per scoprire come stessero i fatti. Il cavallo altro non è che una riproduzione in plastica a grandezza naturale. Un grosso giocattolo, insomma.

