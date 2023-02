Cane strangolato con un filo di ferro e ucciso in campagna: taglia per trovare il colpevole Orrore nelle campagne tra Vitigliano di Santa Cesarea e Cocumola di Minervino, in provincia di Lecce







di Redazione web Un cane randagio è stato trovato morto, strangolato con un filo di ferro, nelle campagne tra Vitigliano di Santa Cesarea e Cocumola di Minervino, in provincia di Lecce. E l'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) darà 10mila euro a «chi con la sua testimonianza - informa l'associazione - fornita e confermata ai termini di legge alle forze dell'ordine porterà alla condanna definitiva del criminale che ha ucciso il cane». La somma è messa a disposizione da un privato Sull'uccisione del cane indagano i carabinieri. A dare l'allarme è stata una ragazza che stava passeggiando con il proprio cane. L'Aidaa precisa che non si tratta del primo caso avvenuto nella zona. Lo scorso 15 dicembre fu denunciato un anziano colto il flagranza di reato mentre trascinava con la sua auto un cane legato con una corda fino a provocarne la morte. #Lecce Cane strangolato con un filo di ferro: trovato morto in campagna. Taglia per trovare il colpevole https://t.co/6Xc51J6VDD — Leggo (@leggoit) February 5, 2023 Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 22:18

