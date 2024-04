Filo di ferro sul collo, picchiano un cane e tentano di seppellirlo vivo: due 20enni denunciati

di Redazione web

Maltrattamenti choc a un cane in Sicilia. Due giovani, di 20 e 22 anni, che avrebbero picchiato un cane e tentato di seppellirlo ancora vivo sono stati denunciati dalla polizia a Bagheria (Palermo) per maltrattamenti. Una donna ha allertato le forze dell'ordine dopo aver visto il cane circondato da giovani dai 14 ai 22 anni, aveva un filo di ferro attorno al collo e non riusciva più ad aprire un occhio. Una volta sul posto, gli agenti hanno liberato il cane dal cappio e poi hanno bloccato e identificato il gruppetto di ragazzi. L'animale è stato poi affidato ai vigili urbani e portato in una clinica veterinaria. Denuncia social ora su Facebook dell'associazione animalista Asva Sicilia: il cane è stato dimesso e si trova in un canile.

«Il piccolo Fortunato al momento è stabile - scrivono i volontari su Facebook- Oggi questo innocente è stato torturato ma gli autori di questo gesto sono stati fermati .

