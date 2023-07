Forte dei Marmi, passeggia in riva al mare sotto il sole: donna si accascia e muore davanti ai bagnanti sconvolti

di Redazione web

Una turista svizzera di 86 anni è morta in spiaggia a Forte dei Marmi (Lucca) nel pomeriggio nei pressi del bagno Graziella. Al 118 era pervenuta la richiesta di intervento per una persona priva di sensi sull'arenile poco dopo le 14.

Inutili i soccorsi in spiaggia

I militari della capitaneria di porto avevano constatato la presenza di un'anziana alla quale venivano eseguite, dal personale del 118, manovre di rianimazione. Poi la donna è stata trasportata in urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia dove è morta poco dopo. L'anziana era in vacanza a Forte dei Marmi ospite da alcuni giorni di alcuni parenti. Sembra abbia avuto un malore improvviso mentre stava passeggiando in riva al mare.

