Cagliari, 4000 turisti sbarcano dalla nave da crociera il giorno di Natale ma trovano la città deserta

Sono sbarcati in 4mila al porto della città di Cagliari ma hanno trovato la città deserta per il giorno di Natale: ovunque silenzio, negozi chiusi e serrande abbassate. Chiuso persino il Villaggio natalizio nel centro storico.

Lo scalo a Cagliari

È accaduto ai passeggeri della nave da crociera Msc Orchestra, molti dei quali stranieri. La nave ha fatto scalo nel porto sardo per dare la possibilità ai turisti di visitare il centro storico e gustare un pranzo di natale in un ristorante locale. Peccato però che l'atmosfera fosse decisamente poco di festa, con un unico stand in piazza Yenne di un espositore pugliese.

Come evidenzia l'Unione Sarda che ha intervistato anche una delle passeggere: «Io sono sarda e mi lamento lo stesso. C'è tanta gente che viene dall'estero ed è tutto chiuso».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Dicembre 2023, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA