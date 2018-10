Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo Lucca e Alessandria, accade anche a Vicenza : ilnon coinvolge solo gli studenti come vittime, ma anche i professori. Dopo il caso di Lucca, con gli studenti che umiliarono il loro insegnante (alcuni di loro sono stati bocciati), spunta un altro video che gira sue viene da un istituto professionale di Vicenza. L’episodio, racconta il Corriere della Sera, risale allo scorso gennaio: la Procura dei minorenni ha aperto un fascicolo per violenza privata e interruzione di pubblico servizio verso due ragazzini di 16 anni, ripetenti e protagonisti in classe di un atto di bullismo nei confronti di un insegnante.Uno dei due studenti si avvicina al prof, gli punta il dito e lo insulta, mentre l’altro sorride e gli fa da spalla: il tutto sotto gli occhi dei compagni e filmati da un altro studente, che ha fatto poi girare il video su Whatsapp. Video che è finito poi sul telefonini di tutta la scuola, compresi alcuni professori. «Bloccalo mettilo all’angolo», urla uno studente. «Non lasciatelo scappare!», urla un altro. Sembrano esaltati, fomentati. Il prof si difende e cerca di divincolarsi, per poi riuscire a fuggire.Per mesi il docente non ha fatto nulla: nessuna denuncia, nessun intervento. Fino al giugno scorso, quando forse sull’onda di quanto accaduto proprio a Lucca l’uomo ha denunciato il fatto alla polizia di Vicenza. Nel frattempo i due studenti erano già stati espulsi dalla scuola: ma non saranno gli unici a passare i guai. Anche chi dietro il telefonino urlava e fomentava alla violenza contro il docente, sarà perseguito.