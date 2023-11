Scuola, lotta al bullismo: gli studenti più grandi faranno da tutor ai più piccoli. Ecco dove

di Redazione web

"Bro e Sis", questo è il nome dell' iniziativa lanciata da una scuola di Foggia che mira a guidare gli alunni nel passaggio tra la scuola media e la prima superiore.

Proprio come un fratello o una sorella maggiore, a ogni classe di primo liceo verranno assegnati due alunni di quarta e quinta liceo il cui compito sarà guidare i più piccoli a iniziare il percorso liceale.

Il progetto della scuola di Foggia

Saranno infatti 22 gli studenti scelti per aiutare i più piccoli con consigli e pillole su come affrontare questo importate passaggio, una politica che verrà attuata per ridurre il bullismo nelle scuole con lo scopo ultimo di sconfiggerlo del tutto.

Aiutare le matricole tramite il dialogo tra studenti e docenti potrà scoraggiare situazioni di prevaricazione, e l'educazione alla gentilezza potrà fare in modo che il rapporto tra gli alunni migliori esponenzialmente.

Instaurare un rapporto di tipo fraterno è la soluzione più adatta a questo problema e la preside dell' istituto ripone in questa iniziativa numerose speranze.

