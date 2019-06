Si getta in mare e viene risucchiato dalla risacca: morto annegato a 36 anni

Sabato 29 Giugno 2019, 13:29

Dramma tra Lido Brin e la Conca, lungo la litoranea a nord di: untedesco di 36 anni èsubito dopo essersi gettato in acqua nonostante le difficili condizioni del. L’uomo, di Berlino, era in compagnia di un amico ed è stato visto annaspare ad una quarantina di metri da una spiaggia libera.Alcuni soccorritori hanno tentato di raggiungerlo, ma le forti correnti di risacca hanno reso problematiche le operazioni, al punto che anche un volontario che a nuoto ha tentato di raggiungere la vittima ha rischiato anch’egli di morire.L’uomo ormai privo di vita è stato raggiunto dalla squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti celermente ma purtroppo quando per il turista non c'era ormai più nulla da fare.