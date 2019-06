Medico ereditò 13 milioni dal ricco barbone e sparì: trovato, deve scontare 5 anni ​per circonvenzone d'incapace

BELLUNO - Si era reso latitante oltre tre mesi fa pco prima dell'udienza in Corte di Cassazione che confermò la condanna a 5 anni e 4 mesi per circonvenzone del barbone-milionario Guido Ricci, che lo nominò erede universale di un patrimonio da 13 milioni di euro.



Ieri sera, 28 giugno, è stato fermato e catturato il medico bellunese Maurizio Guglielmo, 61enne. L'uomo era fuggito all'estero in una località dei Paradisi Fiscali, dove non c'era nemmeno l'estradizione. Ma alla fine ha fatto un errore e i carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale di Belluno, diretti dal maggiore Marco Stabile, lo hanno fermato. Sabato 29 Giugno 2019, 10:27

