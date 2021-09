Brescia, lite furiosa davanti al centro commerciale: 28enne aggredito a colpi di machete

Una lite è sfociata in un accoltellamento. Questa mattina a Brescia, di fronte al centro commerciale Freccia Rossa, un 28enne di origine maghrebina è stato aggredito a colpi di machete.

È stato aggredito sulla rampa di ingresso del centro commerciale da uno straniero che poi si è dileguato. Il giovane è stato colpito ripetutamente con una grossa lama, si ipotizza si tratti di un machete, alla testa, al volto e al collo e poi è stato lasciato sanguinante proprio sulle scale che conducono all'ingresso del centro commerciale.

I soccorritori lo hanno portato in codice giallo in ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma non appare in pericolo di vita. Sul caso sono al lavoro gli agenti della polizia di Stato.

