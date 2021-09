Bari, 81enne uccisa in casa: l'assassino incastrato dalle telecamere, ha confessato il delitto

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Anna Lucia Lupelli, l'81enne trovata morta in casa a Bari due giorni fa. La polizia ha infatti fermato un 51enne, Saverio Mesecorto. L'uomo, incastrato dalle registrazioni di alcune telecamere, ha confessato il delitto.

Leggi anche > Lecce, morta a 14 anni dopo un mese di coma. Aperta un'inchiesta, le ipotesi: tumore, meningite o reazione al vaccino

Il 51enne è ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. L'omicidio è avvenuto alle ore 13 circa del 13 settembre, il giorno prima del ritrovamento del cadavere della donna, uccisa con otto coltellate. Secondo la ricostruzione degli uomini della Squadra mobile coordinati dal pm Claudio Pinto, la vittima era intenta a prepararsi il pranzo, e infatti in casa gli agenti hanno trovato la tavola apparecchiata e, sul piano cottura della cucina, con la fiamma ancora accesa, una pentola con del cibo ormai carbonizzato. Le indagini, supportate dall'acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza e dalle numerose dichiarazioni raccolte di vicini di casa e famigliari, hanno consentito di ricostruire la dinamica e il movente.

Anna Lucia, uccisa a Bari: l'assassino incastrato dalle telecamere

Alla identificazione del presunto assassino, reo confesso, della 81enne barese Anna Lucia Lupelli, il 51enne Saverio Mesecorto, gli investigatori della Squadra mobile di Bari, coordinati dal pm Claudio Pinto, sono arrivati anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza di un negozio non lontano dal civico dove abitava la vittima. I video hanno immortalato Mesecorto davanti al portone del palazzo dove è stato commesso l'omicidio tra le 12.55 e le 13.13 del 13 settembre, ora compatibile con il delitto. È quanto ricostruito nel decreto di fermo notificato all'alba all'uomo, che si trova ora in carcere a Trani con l'accusa di omicidio premeditato. Nel provvedimento di fermo il pm motiva la misura cautelare d'urgenza, evidenziando «l'assoluta incapacità di autocontrollo e l'inusitata violenza dimostrata nella vicenda» che «costituisce concreto motivo per ritenere che il suddetto possa darsi alla fuga».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA