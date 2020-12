Coronavirus in Veneto, 3.834 contagi in più e 114 morti nelle ultime 24 ore Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 19 dicembre 2020. Il Veneto registra 3.834 contagi Covid in più e 114 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 213.054, quello dei morti a 5.382. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in Veneto 58.801 tamponi (tra molecolari e test rapidi); il tasso dei positivi è pari al 6,5%. Gli attuali positivi sono 97.816 (-198).

Ospedali in Veneto

Cala la pressione nei reparti non critici degli ospedali:, con 2.844 malati Covid ricoverati (-89), risale leggermente il dato delle terapie intensive 369 (+4).

I contagi in più, rispetto invece al bollettino delle 17 di ieri sera , sono stati 2.251. In particolare a Verona, con 554 nuovi casi, Treviso con 467, Padova con 402, Vicenza con 352, Venezia con 350, infine Rovigo con 52 e Belluno con 48.

