Bollettino Covid di giovedì 15 luglio: 9 morti e 2.455 nuovi positivi. Risalgono le terapie intensive

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 15 luglio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.455 su 190.922 tamponi (ieri erano stati 2.153 su 210.599 tamponi). Sono 9 i morti di oggi (ieri erano stati 23). Con 3.264 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 40.900, 800 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 1.051 unità.

Il tasso di positività è oggi è all'1,28% (ieri era allo 1,02%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 127.840.

Covid in Italia, il bollettino del 15 luglio

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.278.319, di cui 127.840 morti e 4.109.579 dimessi e guariti, 3.264 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 40.900, ieri erano 41.700, un calo di 800 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 190.922 (ieri erano stati 210.599). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 74.176.895, mentre il totale delle persone testate è di 30.161.134.

Del totale dei positivi sono 39.658 quelli in isolamento domiciliare (-783 rispetto a ieri), 1.089 ricoverati con sintomi (-19 rispetto a ieri) mentre i malati in terapia intensiva sono 153 (+2). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 11 (+4 rispetto a ieri).

