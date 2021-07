Studenti italiani bloccati in vacanza a Ios: cinque sono positivi al Covid. «Dalle autorità greche nessun aiuto»

Dopo il caso Malta, anche la Grecia. Un gruppo di una quindicina di ragazzi 18enni veneziani, in vacanza nell'isola greca di Ios, è bloccato lì perché alcuni di loro sono risultati positivi al Covid: i giovani si sono messi in autoisolamento e non sanno quando potranno far rientro a casa. Ma la cosa più grave, hanno spiegato le famiglie al quotidiano Il Gazzettino, è che le autorità greche non avrebbero fornito informazioni ai figli, né alcun supporto logistico, e le autorità sanitarie locali non hanno svolto alcun controllo su di loro.

I giovani, tutti con almeno una dose di vaccino già fatta, si sono allarmati quando una ragazza della compagnia ha iniziato ad accusare un leggero malessere, con febbre. Fatti i tamponi, in 5 sono risultati positivi al Covid. Gli studenti, che avevano organizzato il viaggio a Ios per festeggiare la maturità - riferisce sempre il Gazzettino - sarebbero dovuti tornare l'altro ieri sera in aereo a Tessera (Venezia). Le loro condizioni generali comunque sono buone, e ogni giorno tengono al corrente le famiglie dell'evoluzione della situazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 12:43

